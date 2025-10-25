O que é Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets. CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Crome (CROME) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Crome (em USD)

Quanto valerá Crome (CROME) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Crome (CROME) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Crome.

Confira a previsão de preço de Crome agora!

CROME para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Crome (CROME)

Compreender a tokenomics de Crome (CROME) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CROME agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Crome (CROME) Quanto vale hoje o Crome (CROME)? O preço ao vivo de CROME em USD é 0.00926173 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CROME para USD? $ 0.00926173 . Confira o O preço atual de CROME para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Crome? A capitalização de mercado de CROME é $ 9.26K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CROME? O fornecimento circulante de CROME é de 1.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CROME? CROME atingiu um preço máximo histórico de 0.322876 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CROME? CROME atingiu um preço minímo histórico de 0.00907856 USD . Qual é o volume de negociação de CROME? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CROME é -- USD . CROME vai subir ainda este ano? CROME pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CROME para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Crome (CROME)