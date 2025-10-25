O preço ao vivo de Crome hoje é 0.00926173 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CROME para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CROME facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Crome hoje é 0.00926173 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CROME para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CROME facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 CROME para USD

$0.00926173
$0.00926173
0.00%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de Crome (CROME)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:30:44 (UTC+8)

Informações de preço de Crome (CROME) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.322876
$ 0.322876

$ 0.00907856
$ 0.00907856

--

--

-2.83%

-2.83%

O preço em tempo real de Crome (CROME) é $0.00926173. Nas últimas 24 horas, CROME foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CROME é $ 0.322876, enquanto o mais baixo é $ 0.00907856.

Em termos de desempenho de curto prazo, CROME variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -2.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Crome (CROME)

$ 9.26K
$ 9.26K

--
----

$ 9.26K
$ 9.26K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Crome é $ 9.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CROME é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.26K.

Histórico de preços de Crome (CROME) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Crome em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Crome em USD foi de $ -0.0004581768.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Crome em USD foi de $ -0.0089102825.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Crome em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.0004581768-4.94%
60 dias$ -0.0089102825-96.20%
90 dias$ 0--

O que é Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Crome (CROME)

Previsão de preço do Crome (em USD)

Quanto valerá Crome (CROME) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Crome (CROME) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Crome.

Confira a previsão de preço de Crome agora!

CROME para moedas locais

Tokenomics de Crome (CROME)

Compreender a tokenomics de Crome (CROME) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CROME agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Crome (CROME)

Quanto vale hoje o Crome (CROME)?
O preço ao vivo de CROME em USD é 0.00926173 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CROME para USD?
O preço atual de CROME para USD é $ 0.00926173. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Crome?
A capitalização de mercado de CROME é $ 9.26K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CROME?
O fornecimento circulante de CROME é de 1.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CROME?
CROME atingiu um preço máximo histórico de 0.322876 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CROME?
CROME atingiu um preço minímo histórico de 0.00907856 USD.
Qual é o volume de negociação de CROME?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CROME é -- USD.
CROME vai subir ainda este ano?
CROME pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CROME para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:30:44 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Crome (CROME)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$111,679.02

$3,948.85

$0.07690

$193.69

$11.0419

$3,948.85

$111,679.02

$193.69

$2.5409

$0.19806

$0.000000000000000

$0.00000

$0.00000

$2.000000

$1.2846

$1.2846

$0.0000000000000000003999

$0.0005732

$0.3662

$0.2718

