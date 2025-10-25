Informações de preço de Crocodile Finance (CROC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 13.36 $ 13.36 $ 13.36 Mínimo 24h $ 13.95 $ 13.95 $ 13.95 Máximo 24h Mínimo 24h $ 13.36$ 13.36 $ 13.36 Máximo 24h $ 13.95$ 13.95 $ 13.95 Máximo histórico $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Menor preço $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Variação de Preço (1h) -0.27% Alteração de Preço (1D) +1.30% Variação de Preço (7d) -9.99% Variação de Preço (7d) -9.99%

O preço em tempo real de Crocodile Finance (CROC) é $13.71. Nas últimas 24 horas, CROC foi negociado entre a mínima de $ 13.36 e a máxima de $ 13.95, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CROC é $ 29.85, enquanto o mais baixo é $ 9.96.

Em termos de desempenho de curto prazo, CROC variou -0.27% na última hora, +1.30% nas últimas 24 horas e -9.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Crocodile Finance (CROC)

Capitalização de mercado $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Fornecimento Circulante 173.93K 173.93K 173.93K Fornecimento total 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

A capitalização de mercado atual de Crocodile Finance é $ 2.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CROC é 173.93K, com um fornecimento total de 173927.1726143236. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.39M.