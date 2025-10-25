Informações de preço de Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Mínimo 24h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Máximo 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Máximo histórico $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Menor preço $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Variação de Preço (1h) -0.09% Alteração de Preço (1D) -0.71% Variação de Preço (7d) +4.62% Variação de Preço (7d) +4.62%

O preço em tempo real de Croatian Football Federation Token (VATRENI) é $1.13. Nas últimas 24 horas, VATRENI foi negociado entre a mínima de $ 1.13 e a máxima de $ 1.14, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VATRENI é $ 1.71, enquanto o mais baixo é $ 0.050045.

Em termos de desempenho de curto prazo, VATRENI variou -0.09% na última hora, -0.71% nas últimas 24 horas e +4.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Capitalização de mercado $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.10M$ 24.10M $ 24.10M Fornecimento Circulante 3.89M 3.89M 3.89M Fornecimento total 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

A capitalização de mercado atual de Croatian Football Federation Token é $ 4.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VATRENI é 3.89M, com um fornecimento total de 21359921.793765157. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.10M.