Informações de preço de Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00008921 $ 0.00008921 $ 0.00008921 Mínimo 24h $ 0.00014119 $ 0.00014119 $ 0.00014119 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00008921$ 0.00008921 $ 0.00008921 Máximo 24h $ 0.00014119$ 0.00014119 $ 0.00014119 Máximo histórico $ 0.0005108$ 0.0005108 $ 0.0005108 Menor preço $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 Variação de Preço (1h) +12.31% Alteração de Preço (1D) +59.02% Variação de Preço (7d) +77.14% Variação de Preço (7d) +77.14%

O preço em tempo real de Crazzers AI (CRAZZERS) é $0.00014537. Nas últimas 24 horas, CRAZZERS foi negociado entre a mínima de $ 0.00008921 e a máxima de $ 0.00014119, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRAZZERS é $ 0.0005108, enquanto o mais baixo é $ 0.00005884.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRAZZERS variou +12.31% na última hora, +59.02% nas últimas 24 horas e +77.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Crazzers AI (CRAZZERS)

Capitalização de mercado $ 57.68K$ 57.68K $ 57.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 145.37K$ 145.37K $ 145.37K Fornecimento Circulante 396.76M 396.76M 396.76M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Crazzers AI é $ 57.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRAZZERS é 396.76M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 145.37K.