Tokenomics de Crackcoon (CHEWY)
Tokenomics e análise de preços de Crackcoon (CHEWY)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Crackcoon (CHEWY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Crackcoon (CHEWY)
This is about a viral Raccoon, who has recently made headlines on all news outlets. We as a community believe that this possesses the virality of previously successful projects, such as Moo Deng, PNUT, Fred and many more. We hope that you guys allow us to expand on your platform as we have been successful, sitting at 1.6mm market cap at the time of writing this. If you do, this would allow us to outreach to many more people who probably are already aware, and believe that this is a funny animal.
Tokenomics de Crackcoon (CHEWY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Crackcoon (CHEWY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens CHEWY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens CHEWY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do CHEWY, explore o preço em tempo real do token CHEWY!
Previsão de preço de CHEWY
Quer saber para onde o CHEWY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do CHEWY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"