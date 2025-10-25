Informações de preço de Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0006423 $ 0.0006423 $ 0.0006423 Mínimo 24h $ 0.00077037 $ 0.00077037 $ 0.00077037 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0006423$ 0.0006423 $ 0.0006423 Máximo 24h $ 0.00077037$ 0.00077037 $ 0.00077037 Máximo histórico $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 Menor preço $ 0.00012265$ 0.00012265 $ 0.00012265 Variação de Preço (1h) +0.06% Alteração de Preço (1D) +14.07% Variação de Preço (7d) +116.12% Variação de Preço (7d) +116.12%

O preço em tempo real de Concentric Industries (CONCENTRIC) é $0.00075255. Nas últimas 24 horas, CONCENTRIC foi negociado entre a mínima de $ 0.0006423 e a máxima de $ 0.00077037, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CONCENTRIC é $ 0.00442362, enquanto o mais baixo é $ 0.00012265.

Em termos de desempenho de curto prazo, CONCENTRIC variou +0.06% na última hora, +14.07% nas últimas 24 horas e +116.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Concentric Industries (CONCENTRIC)

Capitalização de mercado $ 656.09K$ 656.09K $ 656.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 752.51K$ 752.51K $ 752.51K Fornecimento Circulante 871.82M 871.82M 871.82M Fornecimento total 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

A capitalização de mercado atual de Concentric Industries é $ 656.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CONCENTRIC é 871.82M, com um fornecimento total de 999946936.5288035. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 752.51K.