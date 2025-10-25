Preço de Concentric Industries (CONCENTRIC)
+0.06%
+14.07%
+116.12%
+116.12%
O preço em tempo real de Concentric Industries (CONCENTRIC) é $0.00075255. Nas últimas 24 horas, CONCENTRIC foi negociado entre a mínima de $ 0.0006423 e a máxima de $ 0.00077037, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CONCENTRIC é $ 0.00442362, enquanto o mais baixo é $ 0.00012265.
Em termos de desempenho de curto prazo, CONCENTRIC variou +0.06% na última hora, +14.07% nas últimas 24 horas e +116.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Concentric Industries é $ 656.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CONCENTRIC é 871.82M, com um fornecimento total de 999946936.5288035. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 752.51K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Concentric Industries em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Concentric Industries em USD foi de $ -0.0000466705.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Concentric Industries em USD foi de $ +0.0008439772.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Concentric Industries em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+14.07%
|30 dias
|$ -0.0000466705
|-6.20%
|60 dias
|$ +0.0008439772
|+112.15%
|90 dias
|$ 0
|--
Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.
Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.
Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …
WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
