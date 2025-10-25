O que é Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin. The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment. More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria's vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Compliant Naira (CNGN) Quanto vale hoje o Compliant Naira (CNGN)? O preço ao vivo de CNGN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CNGN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CNGN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Compliant Naira? A capitalização de mercado de CNGN é $ 407.55K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CNGN? O fornecimento circulante de CNGN é de 603.20M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CNGN? CNGN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CNGN? CNGN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CNGN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CNGN é -- USD . CNGN vai subir ainda este ano? CNGN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CNGN para uma análise mais detalhada.

