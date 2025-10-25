Informações de preço de Company (COMPANY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00035592 $ 0.00035592 $ 0.00035592 Mínimo 24h $ 0.00045997 $ 0.00045997 $ 0.00045997 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00035592$ 0.00035592 $ 0.00035592 Máximo 24h $ 0.00045997$ 0.00045997 $ 0.00045997 Máximo histórico $ 0.00045997$ 0.00045997 $ 0.00045997 Menor preço $ 0.00035592$ 0.00035592 $ 0.00035592 Variação de Preço (1h) +1.35% Alteração de Preço (1D) -10.29% Variação de Preço (7d) -- Variação de Preço (7d) --

O preço em tempo real de Company (COMPANY) é $0.00036375. Nas últimas 24 horas, COMPANY foi negociado entre a mínima de $ 0.00035592 e a máxima de $ 0.00045997, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COMPANY é $ 0.00045997, enquanto o mais baixo é $ 0.00035592.

Em termos de desempenho de curto prazo, COMPANY variou +1.35% na última hora, -10.29% nas últimas 24 horas e -- nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Company (COMPANY)

Capitalização de mercado $ 360.47K$ 360.47K $ 360.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 360.47K$ 360.47K $ 360.47K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Company é $ 360.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COMPANY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 360.47K.