Informações de preço de Comet Portfolio (COMET) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.23% Alteração de Preço (1D) -3.46% Variação de Preço (7d) +24.88% Variação de Preço (7d) +24.88%

O preço em tempo real de Comet Portfolio (COMET) é --. Nas últimas 24 horas, COMET foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COMET é $ 0.00289967, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, COMET variou +0.23% na última hora, -3.46% nas últimas 24 horas e +24.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Comet Portfolio (COMET)

Capitalização de mercado $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K Fornecimento Circulante 999.80M 999.80M 999.80M Fornecimento total 999,796,391.9880896 999,796,391.9880896 999,796,391.9880896

A capitalização de mercado atual de Comet Portfolio é $ 73.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COMET é 999.80M, com um fornecimento total de 999796391.9880896. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.94K.