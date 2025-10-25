Informações de preço de Comcast xStock (CMCSAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 29.27 $ 29.27 $ 29.27 Mínimo 24h $ 29.48 $ 29.48 $ 29.48 Máximo 24h Mínimo 24h $ 29.27$ 29.27 $ 29.27 Máximo 24h $ 29.48$ 29.48 $ 29.48 Máximo histórico $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Menor preço $ 29.27$ 29.27 $ 29.27 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.22% Variação de Preço (7d) -0.63% Variação de Preço (7d) -0.63%

O preço em tempo real de Comcast xStock (CMCSAX) é $29.3. Nas últimas 24 horas, CMCSAX foi negociado entre a mínima de $ 29.27 e a máxima de $ 29.48, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CMCSAX é $ 34.79, enquanto o mais baixo é $ 29.27.

Em termos de desempenho de curto prazo, CMCSAX variou -0.00% na última hora, -0.22% nas últimas 24 horas e -0.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Comcast xStock (CMCSAX)

Capitalização de mercado $ 176.82K$ 176.82K $ 176.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Fornecimento Circulante 6.03K 6.03K 6.03K Fornecimento total 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

A capitalização de mercado atual de Comcast xStock é $ 176.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CMCSAX é 6.03K, com um fornecimento total de 35546.76455512. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.04M.