Informações de preço de CoinbarPay (CBPAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) +0.81% Variação de Preço (7d) +0.81%

O preço em tempo real de CoinbarPay (CBPAY) é --. Nas últimas 24 horas, CBPAY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CBPAY é $ 0.00137281, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CBPAY variou -0.02% na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e +0.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CoinbarPay (CBPAY)

Capitalização de mercado $ 486.10K$ 486.10K $ 486.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Fornecimento Circulante 3.68B 3.68B 3.68B Fornecimento total 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CoinbarPay é $ 486.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CBPAY é 3.68B, com um fornecimento total de 40000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.28M.