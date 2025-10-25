Informações de preço de Cofinex (CNX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.190335 Mínimo 24h $ 0.211125 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.500327 Menor preço $ 0.04504196 Variação de Preço (1h) -0.46% Alteração de Preço (1D) -1.13% Variação de Preço (7d) +23.87%

O preço em tempo real de Cofinex (CNX) é $0.203026. Nas últimas 24 horas, CNX foi negociado entre a mínima de $ 0.190335 e a máxima de $ 0.211125, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CNX é $ 0.500327, enquanto o mais baixo é $ 0.04504196.

Em termos de desempenho de curto prazo, CNX variou -0.46% na última hora, -1.13% nas últimas 24 horas e +23.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cofinex (CNX)

Capitalização de mercado $ 13.18M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.38M Fornecimento Circulante 65.00M Fornecimento total 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cofinex é $ 13.18M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CNX é 65.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.38M.