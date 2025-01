O que é Coast CST (CST)

Coast Stablecoin is a Fiat-backed stablecoin (a PRC-20) with 1:1 collateral held as USD and functions as an avenue for onboarding new users directly onto PulseChain. User's are able to mint CST directly on-chain in a self-custodial manner from the balance of their digital bank account. This is performed at app.0xcoast.com. CST is always redeemable for $1 of USD at our decentralized application (via burning) and live proof of reserves are available at app.0xcoast.com/analytics. There is currently >2M USD of TVL across liquidity pools on Phux and PulseX v2.

