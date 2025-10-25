Informações de preço de Clean Food (CF) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00318018 $ 0.00318018 $ 0.00318018 Mínimo 24h $ 0.00382089 $ 0.00382089 $ 0.00382089 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00318018$ 0.00318018 $ 0.00318018 Máximo 24h $ 0.00382089$ 0.00382089 $ 0.00382089 Máximo histórico $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 Menor preço $ 0.00116004$ 0.00116004 $ 0.00116004 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +3.61% Variação de Preço (7d) +18.07% Variação de Preço (7d) +18.07%

O preço em tempo real de Clean Food (CF) é $0.00372035. Nas últimas 24 horas, CF foi negociado entre a mínima de $ 0.00318018 e a máxima de $ 0.00382089, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CF é $ 0.03350273, enquanto o mais baixo é $ 0.00116004.

Em termos de desempenho de curto prazo, CF variou +0.00% na última hora, +3.61% nas últimas 24 horas e +18.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Clean Food (CF)

Capitalização de mercado $ 327.42K$ 327.42K $ 327.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 327.42K$ 327.42K $ 327.42K Fornecimento Circulante 88.00M 88.00M 88.00M Fornecimento total 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Clean Food é $ 327.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CF é 88.00M, com um fornecimento total de 88000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 327.42K.