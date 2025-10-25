Informações de preço de Cisco xStock (CSCOX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 70.19 $ 70.19 $ 70.19 Mínimo 24h $ 70.94 $ 70.94 $ 70.94 Máximo 24h Mínimo 24h $ 70.19$ 70.19 $ 70.19 Máximo 24h $ 70.94$ 70.94 $ 70.94 Máximo histórico $ 72.42$ 72.42 $ 72.42 Menor preço $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.09% Variação de Preço (7d) +0.33% Variação de Preço (7d) +0.33%

O preço em tempo real de Cisco xStock (CSCOX) é $70.6. Nas últimas 24 horas, CSCOX foi negociado entre a mínima de $ 70.19 e a máxima de $ 70.94, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CSCOX é $ 72.42, enquanto o mais baixo é $ 65.89.

Em termos de desempenho de curto prazo, CSCOX variou -0.00% na última hora, +0.09% nas últimas 24 horas e +0.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cisco xStock (CSCOX)

Capitalização de mercado $ 179.18K$ 179.18K $ 179.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Fornecimento Circulante 2.54K 2.54K 2.54K Fornecimento total 28,220.20659668 28,220.20659668 28,220.20659668

A capitalização de mercado atual de Cisco xStock é $ 179.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CSCOX é 2.54K, com um fornecimento total de 28220.20659668. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.99M.