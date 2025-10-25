O que é Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts. The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

Recurso de Cicada Finance (LTCIC) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Cicada Finance (LTCIC)

Compreender a tokenomics de Cicada Finance (LTCIC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LTCIC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Cicada Finance (LTCIC) Quanto vale hoje o Cicada Finance (LTCIC)? O preço ao vivo de LTCIC em USD é 0.00220516 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LTCIC para USD? $ 0.00220516 . Confira o O preço atual de LTCIC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Cicada Finance? A capitalização de mercado de LTCIC é $ 5.75M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LTCIC? O fornecimento circulante de LTCIC é de 2.61B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LTCIC? LTCIC atingiu um preço máximo histórico de 0.00289418 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LTCIC? LTCIC atingiu um preço minímo histórico de 0.00209182 USD . Qual é o volume de negociação de LTCIC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LTCIC é -- USD . LTCIC vai subir ainda este ano? LTCIC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LTCIC para uma análise mais detalhada.

