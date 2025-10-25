Informações de preço de Chrema Coin (CRMC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.809005 $ 0.809005 $ 0.809005 Mínimo 24h $ 0.870153 $ 0.870153 $ 0.870153 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.809005$ 0.809005 $ 0.809005 Máximo 24h $ 0.870153$ 0.870153 $ 0.870153 Máximo histórico $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Menor preço $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Variação de Preço (1h) -6.80% Alteração de Preço (1D) -6.65% Variação de Preço (7d) -9.84% Variação de Preço (7d) -9.84%

O preço em tempo real de Chrema Coin (CRMC) é $0.810937. Nas últimas 24 horas, CRMC foi negociado entre a mínima de $ 0.809005 e a máxima de $ 0.870153, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRMC é $ 5.02, enquanto o mais baixo é $ 0.432032.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRMC variou -6.80% na última hora, -6.65% nas últimas 24 horas e -9.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Chrema Coin (CRMC)

Capitalização de mercado $ 8.91M$ 8.91M $ 8.91M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.55M$ 40.55M $ 40.55M Fornecimento Circulante 10.99M 10.99M 10.99M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Chrema Coin é $ 8.91M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRMC é 10.99M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.55M.