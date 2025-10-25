O que é Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

Tokenomics de Chili Coin (CHI)

Compreender a tokenomics de Chili Coin (CHI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CHI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Chili Coin (CHI) Quanto vale hoje o Chili Coin (CHI)? O preço ao vivo de CHI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CHI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CHI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Chili Coin? A capitalização de mercado de CHI é $ 4.88M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CHI? O fornecimento circulante de CHI é de 5.88B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CHI? CHI atingiu um preço máximo histórico de 0.00131437 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CHI? CHI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CHI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CHI é -- USD . CHI vai subir ainda este ano? CHI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CHI para uma análise mais detalhada.

