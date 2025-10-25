Informações de preço de Chain Talk Daily (CTD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00415884$ 0.00415884 $ 0.00415884 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.29% Alteração de Preço (1D) +55.97% Variação de Preço (7d) +34.68% Variação de Preço (7d) +34.68%

O preço em tempo real de Chain Talk Daily (CTD) é --. Nas últimas 24 horas, CTD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CTD é $ 0.00415884, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CTD variou -0.29% na última hora, +55.97% nas últimas 24 horas e +34.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Chain Talk Daily (CTD)

Capitalização de mercado $ 276.02K$ 276.02K $ 276.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 276.02K$ 276.02K $ 276.02K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Chain Talk Daily é $ 276.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CTD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 276.02K.