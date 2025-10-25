O preço ao vivo de Chadrizard hoje é 0.0001621 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $ZARD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $ZARD facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Chadrizard hoje é 0.0001621 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $ZARD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $ZARD facilmente na MEXC agora.

Preço de Chadrizard ($ZARD)

Preço em tempo real de 1 $ZARD para USD

$0.00016213
$0.00016213$0.00016213
+9.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de Chadrizard ($ZARD)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:28:03 (UTC+8)

Informações de preço de Chadrizard ($ZARD) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00013696
$ 0.00013696$ 0.00013696
Mínimo 24h
$ 0.00016261
$ 0.00016261$ 0.00016261
Máximo 24h

$ 0.00013696
$ 0.00013696$ 0.00013696

$ 0.00016261
$ 0.00016261$ 0.00016261

$ 0.00022552
$ 0.00022552$ 0.00022552

$ 0.00003208
$ 0.00003208$ 0.00003208

-0.23%

+9.07%

+101.29%

+101.29%

O preço em tempo real de Chadrizard ($ZARD) é $0.0001621. Nas últimas 24 horas, $ZARD foi negociado entre a mínima de $ 0.00013696 e a máxima de $ 0.00016261, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $ZARD é $ 0.00022552, enquanto o mais baixo é $ 0.00003208.

Em termos de desempenho de curto prazo, $ZARD variou -0.23% na última hora, +9.07% nas últimas 24 horas e +101.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Chadrizard ($ZARD)

$ 162.23K
$ 162.23K$ 162.23K

--
----

$ 162.23K
$ 162.23K$ 162.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Chadrizard é $ 162.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $ZARD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 162.23K.

Histórico de preços de Chadrizard ($ZARD) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Chadrizard em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Chadrizard em USD foi de $ +0.0001173220.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Chadrizard em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Chadrizard em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+9.07%
30 dias$ +0.0001173220+72.38%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Chadrizard ($ZARD)

Chadrizard is a meme-inspired cryptocurrency project created to combine the cultural energy of meme coins with a foundation of transparency and reliability. The project’s purpose is to provide a community-driven token that can be traded and held without concerns of hidden risks or unexpected rug pulls. Chadrizard’s main function is to stand as a recognizable and trustworthy symbol in the meme coin space, giving holders confidence that the project has been developed with clear intentions and sustainable practices.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de Chadrizard ($ZARD)

Previsão de preço do Chadrizard (em USD)

Quanto valerá Chadrizard ($ZARD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Chadrizard ($ZARD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Chadrizard.

Confira a previsão de preço de Chadrizard agora!

$ZARD para moedas locais

Tokenomics de Chadrizard ($ZARD)

Compreender a tokenomics de Chadrizard ($ZARD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $ZARD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Chadrizard ($ZARD)

Quanto vale hoje o Chadrizard ($ZARD)?
O preço ao vivo de $ZARD em USD é 0.0001621 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de $ZARD para USD?
O preço atual de $ZARD para USD é $ 0.0001621. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Chadrizard?
A capitalização de mercado de $ZARD é $ 162.23K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de $ZARD?
O fornecimento circulante de $ZARD é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $ZARD?
$ZARD atingiu um preço máximo histórico de 0.00022552 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $ZARD?
$ZARD atingiu um preço minímo histórico de 0.00003208 USD.
Qual é o volume de negociação de $ZARD?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $ZARD é -- USD.
$ZARD vai subir ainda este ano?
$ZARD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $ZARD para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Chadrizard ($ZARD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

