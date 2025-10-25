O que é Chadrizard ($ZARD)

Chadrizard is a meme-inspired cryptocurrency project created to combine the cultural energy of meme coins with a foundation of transparency and reliability. The project's purpose is to provide a community-driven token that can be traded and held without concerns of hidden risks or unexpected rug pulls. Chadrizard's main function is to stand as a recognizable and trustworthy symbol in the meme coin space, giving holders confidence that the project has been developed with clear intentions and sustainable practices.

Recurso de Chadrizard ($ZARD) Site oficial

Previsão de preço do Chadrizard (em USD)

$ZARD para moedas locais

Tokenomics de Chadrizard ($ZARD)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Chadrizard ($ZARD) Quanto vale hoje o Chadrizard ($ZARD)? O preço ao vivo de $ZARD em USD é 0.0001621 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de $ZARD para USD? $ 0.0001621 . Confira o O preço atual de $ZARD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Chadrizard? A capitalização de mercado de $ZARD é $ 162.23K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de $ZARD? O fornecimento circulante de $ZARD é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $ZARD? $ZARD atingiu um preço máximo histórico de 0.00022552 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $ZARD? $ZARD atingiu um preço minímo histórico de 0.00003208 USD . Qual é o volume de negociação de $ZARD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $ZARD é -- USD . $ZARD vai subir ainda este ano? $ZARD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $ZARD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Chadrizard ($ZARD)