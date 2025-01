O que é Chad Frog (CHAD)

Introducing CHAD FROG ($CHAD), the latest ERC meme token created by artist Matt Furie. This innovative token is set to become the next generation in frog-themed digital assets. With its unique approach, CHAD FROG distinguishes itself from others by having zero tax on transactions. Furthermore, liquidity has been permanently locked (burned) and the smart contract is renounced, enhancing its trust and security for holders. Get ready to hop on board with $CHAD and be part of the newest wave in meme token culture!

