Informações de preço de CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 10.91 $ 10.91 $ 10.91 Mínimo 24h $ 11.19 $ 11.19 $ 11.19 Máximo 24h Mínimo 24h $ 10.91$ 10.91 $ 10.91 Máximo 24h $ 11.19$ 11.19 $ 11.19 Máximo histórico $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Menor preço $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Variação de Preço (1h) -0.37% Alteração de Preço (1D) -0.46% Variação de Preço (7d) +3.97% Variação de Preço (7d) +3.97%

O preço em tempo real de CF Large Cap Index (LCAP) é $11.11. Nas últimas 24 horas, LCAP foi negociado entre a mínima de $ 10.91 e a máxima de $ 11.19, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LCAP é $ 13.34, enquanto o mais baixo é $ 10.29.

Em termos de desempenho de curto prazo, LCAP variou -0.37% na última hora, -0.46% nas últimas 24 horas e +3.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CF Large Cap Index (LCAP)

Capitalização de mercado $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M Fornecimento Circulante 475.19K 475.19K 475.19K Fornecimento total 475,187.4736100155 475,187.4736100155 475,187.4736100155

A capitalização de mercado atual de CF Large Cap Index é $ 5.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LCAP é 475.19K, com um fornecimento total de 475187.4736100155. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.27M.