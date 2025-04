O que é CERANOS (CRS)

Ceranos Finance is a decentralized finance platform focused on creating a transparent, community-governed hedge fund DAO. It aims to enhance trust in cryptocurrency investing by using blockchain technology to ensure transparency in fund management and decision-making. Through decentralized governance, participants have direct involvement in proposing and voting on investment strategies. The platform promotes a community-driven approach, uniting users around innovative investment opportunities, while prioritizing openness and accountability. Ceranos Finance’s goal is to offer a more inclusive, transparent, and equitable hedge fund model for cryptocurrency investors.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CERANOS (CRS) Site oficial