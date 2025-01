O que é Centurion Invest (CIX)

The Centurion Invest Token (CIX) is an ERC20 deflationary token and native to Centurion Invest which powers the overall CIEx ecosystem, with utilities and benefits across payments, financial services, loyalty rewards, referral bonuses, airdrops, high APY passive income staking, options, spot trading, margin trades, Visa crypto debit card, ETF, NFTs, and derivatives.

