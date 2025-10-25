O que é cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there. Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre cat in stool (COOL) Quanto vale hoje o cat in stool (COOL)? O preço ao vivo de COOL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de COOL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de COOL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de cat in stool? A capitalização de mercado de COOL é $ 8.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de COOL? O fornecimento circulante de COOL é de 997.67M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COOL? COOL atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COOL? COOL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de COOL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COOL é -- USD . COOL vai subir ainda este ano? COOL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COOL para uma análise mais detalhada.

