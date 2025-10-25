O preço ao vivo de CashBunny hoje é 0.00008314 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BUNNY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BUNNY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de CashBunny hoje é 0.00008314 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BUNNY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BUNNY facilmente na MEXC agora.

Informações de preço de CashBunny (BUNNY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000824
$ 0.0000824$ 0.0000824
Mínimo 24h
$ 0.00008363
$ 0.00008363$ 0.00008363
Máximo 24h

$ 0.0000824
$ 0.0000824$ 0.0000824

$ 0.00008363
$ 0.00008363$ 0.00008363

$ 0.00011947
$ 0.00011947$ 0.00011947

$ 0.0000771
$ 0.0000771$ 0.0000771

-0.29%

-0.05%

-9.19%

-9.19%

O preço em tempo real de CashBunny (BUNNY) é $0.00008314. Nas últimas 24 horas, BUNNY foi negociado entre a mínima de $ 0.0000824 e a máxima de $ 0.00008363, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BUNNY é $ 0.00011947, enquanto o mais baixo é $ 0.0000771.

Em termos de desempenho de curto prazo, BUNNY variou -0.29% na última hora, -0.05% nas últimas 24 horas e -9.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CashBunny (BUNNY)

$ 124.32K
$ 124.32K$ 124.32K

--
----

$ 134.57K
$ 134.57K$ 134.57K

1.50B
1.50B 1.50B

1,618,638,402.670985
1,618,638,402.670985 1,618,638,402.670985

A capitalização de mercado atual de CashBunny é $ 124.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUNNY é 1.50B, com um fornecimento total de 1618638402.670985. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 134.57K.

Histórico de preços de CashBunny (BUNNY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de CashBunny em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CashBunny em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CashBunny em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CashBunny em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.05%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é CashBunny (BUNNY)

CashBunny (BUNNY) is a deflationary BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a unique weekly raffle utility. Holders can enter raffles by spending BUNNY tokens, which are automatically burned, creating a sustainable deflationary mechanism.

With a transparent smart contract (verified on BscScan), a total supply of 1,619,045,902.67 and a planned burn of tokens, CashBunny aims to combine entertainment, community engagement, and value growth.

The project has an active community on Telegram and Twitter, and prizes are distributed transparently in BNB to raffle winners.

The mission is to bring gamified DeFi experiences while ensuring transparency, deflationary value, and continuous community-driven growth.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CashBunny (BUNNY)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do CashBunny (em USD)

Quanto valerá CashBunny (BUNNY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CashBunny (BUNNY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CashBunny.

Confira a previsão de preço de CashBunny agora!

BUNNY para moedas locais

Tokenomics de CashBunny (BUNNY)

Compreender a tokenomics de CashBunny (BUNNY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BUNNY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CashBunny (BUNNY)

Quanto vale hoje o CashBunny (BUNNY)?
O preço ao vivo de BUNNY em USD é 0.00008314 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BUNNY para USD?
O preço atual de BUNNY para USD é $ 0.00008314. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de CashBunny?
A capitalização de mercado de BUNNY é $ 124.32K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BUNNY?
O fornecimento circulante de BUNNY é de 1.50B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BUNNY?
BUNNY atingiu um preço máximo histórico de 0.00011947 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BUNNY?
BUNNY atingiu um preço minímo histórico de 0.0000771 USD.
Qual é o volume de negociação de BUNNY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BUNNY é -- USD.
BUNNY vai subir ainda este ano?
BUNNY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BUNNY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:05:02 (UTC+8)

