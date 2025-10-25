Informações de preço de Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Menor preço $ 0.00679285$ 0.00679285 $ 0.00679285 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -0.54% Variação de Preço (7d) -0.54%

O preço em tempo real de Carbon Emission Blockchain (CEB) é $0.00681269. Nas últimas 24 horas, CEB foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CEB é $ 1.49, enquanto o mais baixo é $ 0.00679285.

Em termos de desempenho de curto prazo, CEB variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Carbon Emission Blockchain (CEB)

Capitalização de mercado $ 30.45K$ 30.45K $ 30.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Fornecimento Circulante 4.47M 4.47M 4.47M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Carbon Emission Blockchain é $ 30.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CEB é 4.47M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 68.13K.