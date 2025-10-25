Informações de preço de Captain Kuma (KUMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00675223 Máximo 24h $ 0.00713485 Máximo histórico $ 0.01017393 Menor preço $ 0.0060112 Variação de Preço (1h) +1.98% Alteração de Preço (1D) +2.68% Variação de Preço (7d) +2.80%

O preço em tempo real de Captain Kuma (KUMA) é $0.00709258. Nas últimas 24 horas, KUMA foi negociado entre a mínima de $ 0.00675223 e a máxima de $ 0.00713485, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KUMA é $ 0.01017393, enquanto o mais baixo é $ 0.0060112.

Em termos de desempenho de curto prazo, KUMA variou +1.98% na última hora, +2.68% nas últimas 24 horas e +2.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Captain Kuma (KUMA)

Capitalização de mercado $ 6.42M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.42M Fornecimento Circulante 899.99M Fornecimento total 899,994,370.0469234

A capitalização de mercado atual de Captain Kuma é $ 6.42M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KUMA é 899.99M, com um fornecimento total de 899994370.0469234. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.42M.