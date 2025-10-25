Informações de preço de CameoCoin (CAMEO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000586 Mínimo 24h $ 0.00000603 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.0002207 Menor preço $ 0.00000552 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.76% Variação de Preço (7d) +0.78%

O preço em tempo real de CameoCoin (CAMEO) é $0.00000603. Nas últimas 24 horas, CAMEO foi negociado entre a mínima de $ 0.00000586 e a máxima de $ 0.00000603, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CAMEO é $ 0.0002207, enquanto o mais baixo é $ 0.00000552.

Em termos de desempenho de curto prazo, CAMEO variou -- na última hora, +1.76% nas últimas 24 horas e +0.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CameoCoin (CAMEO)

Capitalização de mercado $ 6.02K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.02K Fornecimento Circulante 999.40M Fornecimento total 999,396,194.982551

A capitalização de mercado atual de CameoCoin é $ 6.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAMEO é 999.40M, com um fornecimento total de 999396194.982551. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.02K.