Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.
Tokenomics de Buy The News (NEWS): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Buy The News (NEWS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens NEWS que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens NEWS podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
