Informações de preço de Buy The News (NEWS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00022865$ 0.00022865 $ 0.00022865 Menor preço $ 0.00000626$ 0.00000626 $ 0.00000626 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +0.81% Variação de Preço (7d) +0.81%

O preço em tempo real de Buy The News (NEWS) é $0.00000638. Nas últimas 24 horas, NEWS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEWS é $ 0.00022865, enquanto o mais baixo é $ 0.00000626.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEWS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +0.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Buy The News (NEWS)

Capitalização de mercado $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,978,737.089303 999,978,737.089303 999,978,737.089303

A capitalização de mercado atual de Buy The News é $ 6.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEWS é 999.98M, com um fornecimento total de 999978737.089303. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.38K.