Informações de preço de BUY THE HAT (BTH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00105068 $ 0.00105068 $ 0.00105068 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00105068$ 0.00105068 $ 0.00105068 Máximo histórico $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) -0.79% Variação de Preço (7d) -16.77% Variação de Preço (7d) -16.77%

O preço em tempo real de BUY THE HAT (BTH) é --. Nas últimas 24 horas, BTH foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00105068, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BTH é $ 0.01883819, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BTH variou +0.08% na última hora, -0.79% nas últimas 24 horas e -16.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BUY THE HAT (BTH)

Capitalização de mercado $ 866.21K$ 866.21K $ 866.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 866.21K$ 866.21K $ 866.21K Fornecimento Circulante 978.95M 978.95M 978.95M Fornecimento total 978,954,970.7509483 978,954,970.7509483 978,954,970.7509483

A capitalização de mercado atual de BUY THE HAT é $ 866.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BTH é 978.95M, com um fornecimento total de 978954970.7509483. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 866.21K.