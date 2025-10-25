Informações de preço de buy and retire (401K) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.07% Alteração de Preço (1D) -3.10% Variação de Preço (7d) -3.35% Variação de Preço (7d) -3.35%

O preço em tempo real de buy and retire (401K) é --. Nas últimas 24 horas, 401K foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 401K é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, 401K variou -1.07% na última hora, -3.10% nas últimas 24 horas e -3.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de buy and retire (401K)

Capitalização de mercado $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Fornecimento Circulante 998.53M 998.53M 998.53M Fornecimento total 998,528,203.1186 998,528,203.1186 998,528,203.1186

A capitalização de mercado atual de buy and retire é $ 34.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 401K é 998.53M, com um fornecimento total de 998528203.1186. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.94K.