O que é Bush Ripper ($RIPPER)

Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025. The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery. We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities. In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025. The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery. We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities. In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Bush Ripper ($RIPPER) Site oficial

Previsão de preço do Bush Ripper (em USD)

Quanto valerá Bush Ripper ($RIPPER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bush Ripper ($RIPPER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bush Ripper.

Confira a previsão de preço de Bush Ripper agora!

$RIPPER para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Bush Ripper ($RIPPER)

Compreender a tokenomics de Bush Ripper ($RIPPER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $RIPPER agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bush Ripper ($RIPPER) Quanto vale hoje o Bush Ripper ($RIPPER)? O preço ao vivo de $RIPPER em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de $RIPPER para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de $RIPPER para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Bush Ripper? A capitalização de mercado de $RIPPER é $ 65.17K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de $RIPPER? O fornecimento circulante de $RIPPER é de 420.69B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $RIPPER? $RIPPER atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $RIPPER? $RIPPER atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de $RIPPER? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $RIPPER é -- USD . $RIPPER vai subir ainda este ano? $RIPPER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $RIPPER para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Bush Ripper ($RIPPER)