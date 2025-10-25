Informações de preço de Burning Man Coin (BURNINGMAN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000574 $ 0.00000574 $ 0.00000574 Mínimo 24h $ 0.00000605 $ 0.00000605 $ 0.00000605 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000574$ 0.00000574 $ 0.00000574 Máximo 24h $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 Máximo histórico $ 0.00014156$ 0.00014156 $ 0.00014156 Menor preço $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +3.97% Variação de Preço (7d) +1.63% Variação de Preço (7d) +1.63%

O preço em tempo real de Burning Man Coin (BURNINGMAN) é $0.00000602. Nas últimas 24 horas, BURNINGMAN foi negociado entre a mínima de $ 0.00000574 e a máxima de $ 0.00000605, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BURNINGMAN é $ 0.00014156, enquanto o mais baixo é $ 0.00000491.

Em termos de desempenho de curto prazo, BURNINGMAN variou -- na última hora, +3.97% nas últimas 24 horas e +1.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Burning Man Coin (BURNINGMAN)

Capitalização de mercado $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K Fornecimento Circulante 999.29M 999.29M 999.29M Fornecimento total 999,287,884.440329 999,287,884.440329 999,287,884.440329

A capitalização de mercado atual de Burning Man Coin é $ 6.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURNINGMAN é 999.29M, com um fornecimento total de 999287884.440329. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.02K.