Informações de preço de Burning Jup (BURN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00217833 $ 0.00217833 $ 0.00217833 Mínimo 24h $ 0.00331019 $ 0.00331019 $ 0.00331019 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00217833$ 0.00217833 $ 0.00217833 Máximo 24h $ 0.00331019$ 0.00331019 $ 0.00331019 Máximo histórico $ 0.00330856$ 0.00330856 $ 0.00330856 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +15.64% Alteração de Preço (1D) +53.10% Variação de Preço (7d) +109.16% Variação de Preço (7d) +109.16%

O preço em tempo real de Burning Jup (BURN) é $0.00342205. Nas últimas 24 horas, BURN foi negociado entre a mínima de $ 0.00217833 e a máxima de $ 0.00331019, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BURN é $ 0.00330856, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BURN variou +15.64% na última hora, +53.10% nas últimas 24 horas e +109.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Burning Jup (BURN)

Capitalização de mercado $ 240.70K$ 240.70K $ 240.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 323.46K$ 323.46K $ 323.46K Fornecimento Circulante 72.72M 72.72M 72.72M Fornecimento total 97,715,315.114073 97,715,315.114073 97,715,315.114073

A capitalização de mercado atual de Burning Jup é $ 240.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURN é 72.72M, com um fornecimento total de 97715315.114073. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 323.46K.