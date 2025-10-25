Informações de preço de Burkat (BURKAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -2.51% Variação de Preço (7d) -2.51%

O preço em tempo real de Burkat (BURKAT) é --. Nas últimas 24 horas, BURKAT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BURKAT é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BURKAT variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -2.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Burkat (BURKAT)

Capitalização de mercado $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Fornecimento Circulante 998.35M 998.35M 998.35M Fornecimento total 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

A capitalização de mercado atual de Burkat é $ 7.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURKAT é 998.35M, com um fornecimento total de 998347396.405505. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.61K.