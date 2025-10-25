Informações de preço de Burger Money (BURGERS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) +0.74% Variação de Preço (7d) +40.98%

O preço em tempo real de Burger Money (BURGERS) é --. Nas últimas 24 horas, BURGERS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BURGERS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BURGERS variou +0.32% na última hora, +0.74% nas últimas 24 horas e +40.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Burger Money (BURGERS)

Capitalização de mercado $ 51.58K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.58K Fornecimento Circulante 91.63B Fornecimento total 91,633,357,230.0502

A capitalização de mercado atual de Burger Money é $ 51.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURGERS é 91.63B, com um fornecimento total de 91633357230.0502. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.58K.