Informações de preço de Bunana (BUNANA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00232559 $ 0.00232559 $ 0.00232559 Mínimo 24h $ 0.00275041 $ 0.00275041 $ 0.00275041 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00232559$ 0.00232559 $ 0.00232559 Máximo 24h $ 0.00275041$ 0.00275041 $ 0.00275041 Máximo histórico $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 Menor preço $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 Variação de Preço (1h) -1.14% Alteração de Preço (1D) +7.51% Variação de Preço (7d) +56.61% Variação de Preço (7d) +56.61%

O preço em tempo real de Bunana (BUNANA) é $0.00269532. Nas últimas 24 horas, BUNANA foi negociado entre a mínima de $ 0.00232559 e a máxima de $ 0.00275041, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BUNANA é $ 0.00595379, enquanto o mais baixo é $ 0.00114749.

Em termos de desempenho de curto prazo, BUNANA variou -1.14% na última hora, +7.51% nas últimas 24 horas e +56.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bunana (BUNANA)

Capitalização de mercado $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bunana é $ 2.72M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUNANA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.72M.