Informações de preço de Bullish Degen (BULLISH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00851003 $ 0.00851003 $ 0.00851003 Mínimo 24h $ 0.01129976 $ 0.01129976 $ 0.01129976 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00851003$ 0.00851003 $ 0.00851003 Máximo 24h $ 0.01129976$ 0.01129976 $ 0.01129976 Máximo histórico $ 0.01190986$ 0.01190986 $ 0.01190986 Menor preço $ 0.00120856$ 0.00120856 $ 0.00120856 Variação de Preço (1h) -11.08% Alteração de Preço (1D) -8.69% Variação de Preço (7d) +7.99% Variação de Preço (7d) +7.99%

O preço em tempo real de Bullish Degen (BULLISH) é $0.00851003. Nas últimas 24 horas, BULLISH foi negociado entre a mínima de $ 0.00851003 e a máxima de $ 0.01129976, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BULLISH é $ 0.01190986, enquanto o mais baixo é $ 0.00120856.

Em termos de desempenho de curto prazo, BULLISH variou -11.08% na última hora, -8.69% nas últimas 24 horas e +7.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bullish Degen (BULLISH)

Capitalização de mercado $ 8.58M$ 8.58M $ 8.58M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.58M$ 8.58M $ 8.58M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bullish Degen é $ 8.58M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BULLISH é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.58M.