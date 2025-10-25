Informações de preço de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.99561 $ 0.99561 $ 0.99561 Mínimo 24h $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.99561$ 0.99561 $ 0.99561 Máximo 24h $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Máximo histórico $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) +0.03% Variação de Preço (7d) +0.10% Variação de Preço (7d) +0.10%

O preço em tempo real de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) é $0.999219. Nas últimas 24 horas, BUCK foi negociado entre a mínima de $ 0.99561 e a máxima de $ 1.035, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BUCK é $ 1.23, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BUCK variou -0.01% na última hora, +0.03% nas últimas 24 horas e +0.10% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Capitalização de mercado $ 42.47M$ 42.47M $ 42.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.47M$ 42.47M $ 42.47M Fornecimento Circulante 42.53M 42.53M 42.53M Fornecimento total 42,531,048.46836337 42,531,048.46836337 42,531,048.46836337

A capitalização de mercado atual de Bucket Protocol BUCK Stablecoin é $ 42.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUCK é 42.53M, com um fornecimento total de 42531048.46836337. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.47M.