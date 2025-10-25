Informações de preço de Browsr AI (BRWS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Menor preço $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +4.59% Variação de Preço (7d) +4.59%

O preço em tempo real de Browsr AI (BRWS) é $0.00352982. Nas últimas 24 horas, BRWS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BRWS é $ 0.04742989, enquanto o mais baixo é $ 0.00327585.

Em termos de desempenho de curto prazo, BRWS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +4.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Browsr AI (BRWS)

Capitalização de mercado $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Fornecimento Circulante 5.07M 5.07M 5.07M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Browsr AI é $ 17.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRWS é 5.07M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.30K.