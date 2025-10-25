Informações de preço de Broadcom xStock (AVGOX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 348.64 $ 348.64 $ 348.64 Mínimo 24h $ 357.54 $ 357.54 $ 357.54 Máximo 24h Mínimo 24h $ 348.64$ 348.64 $ 348.64 Máximo 24h $ 357.54$ 357.54 $ 357.54 Máximo histórico $ 372.62$ 372.62 $ 372.62 Menor preço $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +1.65% Variação de Preço (7d) +1.82% Variação de Preço (7d) +1.82%

O preço em tempo real de Broadcom xStock (AVGOX) é $354.39. Nas últimas 24 horas, AVGOX foi negociado entre a mínima de $ 348.64 e a máxima de $ 357.54, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVGOX é $ 372.62, enquanto o mais baixo é $ 282.47.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVGOX variou +0.00% na última hora, +1.65% nas últimas 24 horas e +1.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Broadcom xStock (AVGOX)

Capitalização de mercado $ 832.69K$ 832.69K $ 832.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Fornecimento Circulante 2.35K 2.35K 2.35K Fornecimento total 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

A capitalização de mercado atual de Broadcom xStock é $ 832.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AVGOX é 2.35K, com um fornecimento total de 23721.79129508. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.41M.