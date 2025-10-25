O que é brickcoin (BRICK)

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de brickcoin (BRICK) Site oficial

Previsão de preço do brickcoin (em USD)

Quanto valerá brickcoin (BRICK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em brickcoin (BRICK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para brickcoin.

Confira a previsão de preço de brickcoin agora!

BRICK para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de brickcoin (BRICK)

Compreender a tokenomics de brickcoin (BRICK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BRICK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre brickcoin (BRICK) Quanto vale hoje o brickcoin (BRICK)? O preço ao vivo de BRICK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BRICK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BRICK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de brickcoin? A capitalização de mercado de BRICK é $ 10.41K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BRICK? O fornecimento circulante de BRICK é de 994.73M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BRICK? BRICK atingiu um preço máximo histórico de 0.00115065 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BRICK? BRICK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BRICK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BRICK é -- USD . BRICK vai subir ainda este ano? BRICK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BRICK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o brickcoin (BRICK)