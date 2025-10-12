Tokenomics de Brettwu (BRETTWU)
Tokenomics e análise de preços de Brettwu (BRETTWU)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Brettwu (BRETTWU), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Brettwu (BRETTWU)
The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)
Brett Wu — The Carefree Coin Sage
In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.
He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.
Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.
When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.
Stay calm, spin the coin — let the world come to you.
Tokenomics de Brettwu (BRETTWU): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Brettwu (BRETTWU) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BRETTWU que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BRETTWU podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"