O que é BRC20X (BRCX)

BRC20X introduces essential tools and services on the BRC-20 blockchain, focusing on helping and improving the Bitcoin user's journey. Our platform is user-friendly and ensures complete security in digital transactions.BRC20X is a complete ecosystem designed to improve your crypto journey in BRC-20 blockchain and beyond. From the user-focused X Wallet and the versatile X CrossChain Bridge to the convenience of X Debit Cards and lucrative Staking opportunities, along with the potential for Token Revenue, each utility is crafted to provide you a smooth and complete crypto experience.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BRC20X (BRCX) Whitepaper Site oficial