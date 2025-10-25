Informações de preço de Brainrot Research (BRNRT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.31% Alteração de Preço (1D) +1.10% Variação de Preço (7d) +29.95% Variação de Preço (7d) +29.95%

O preço em tempo real de Brainrot Research (BRNRT) é --. Nas últimas 24 horas, BRNRT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BRNRT é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BRNRT variou +0.31% na última hora, +1.10% nas últimas 24 horas e +29.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Brainrot Research (BRNRT)

Capitalização de mercado $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K Fornecimento Circulante 999.75M 999.75M 999.75M Fornecimento total 999,751,188.6057807 999,751,188.6057807 999,751,188.6057807

A capitalização de mercado atual de Brainrot Research é $ 33.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRNRT é 999.75M, com um fornecimento total de 999751188.6057807. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.61K.