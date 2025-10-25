Informações de preço de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 111,354 $ 111,354 $ 111,354 Mínimo 24h $ 113,049 $ 113,049 $ 113,049 Máximo 24h Mínimo 24h $ 111,354$ 111,354 $ 111,354 Máximo 24h $ 113,049$ 113,049 $ 113,049 Máximo histórico $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Menor preço $ 105,793$ 105,793 $ 105,793 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) +0.20% Variação de Preço (7d) +4.21% Variação de Preço (7d) +4.21%

O preço em tempo real de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) é $112,797. Nas últimas 24 horas, STBTC foi negociado entre a mínima de $ 111,354 e a máxima de $ 113,049, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STBTC é $ 128,136, enquanto o mais baixo é $ 105,793.

Em termos de desempenho de curto prazo, STBTC variou +0.04% na última hora, +0.20% nas últimas 24 horas e +4.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Capitalização de mercado $ 11.16M$ 11.16M $ 11.16M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.16M$ 11.16M $ 11.16M Fornecimento Circulante 98.95 98.95 98.95 Fornecimento total 98.94520514380098 98.94520514380098 98.94520514380098

A capitalização de mercado atual de Botanix Staked Bitcoin é $ 11.16M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STBTC é 98.95, com um fornecimento total de 98.94520514380098. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.16M.