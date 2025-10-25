O que é BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever. $BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BOOPI (BOOPI) Site oficial

Previsão de preço do BOOPI (em USD)

Quanto valerá BOOPI (BOOPI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BOOPI (BOOPI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BOOPI.

Confira a previsão de preço de BOOPI agora!

BOOPI para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de BOOPI (BOOPI)

Compreender a tokenomics de BOOPI (BOOPI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOOPI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BOOPI (BOOPI) Quanto vale hoje o BOOPI (BOOPI)? O preço ao vivo de BOOPI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BOOPI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BOOPI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BOOPI? A capitalização de mercado de BOOPI é $ 37.59K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BOOPI? O fornecimento circulante de BOOPI é de 947.57M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOOPI? BOOPI atingiu um preço máximo histórico de 0.0011365 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOOPI? BOOPI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BOOPI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOOPI é -- USD . BOOPI vai subir ainda este ano? BOOPI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOOPI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BOOPI (BOOPI)