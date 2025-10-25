O preço ao vivo de BOOPI hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOOPI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOOPI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de BOOPI hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOOPI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOOPI facilmente na MEXC agora.

Preço de BOOPI (BOOPI)

Preço em tempo real de 1 BOOPI para USD

+1.40%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 16:02:50 (UTC+8)

Informações de preço de BOOPI (BOOPI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.04%

+1.43%

-26.91%

-26.91%

O preço em tempo real de BOOPI (BOOPI) é --. Nas últimas 24 horas, BOOPI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOOPI é $ 0.0011365, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOOPI variou +0.04% na última hora, +1.43% nas últimas 24 horas e -26.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BOOPI (BOOPI)

A capitalização de mercado atual de BOOPI é $ 37.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOOPI é 947.57M, com um fornecimento total de 954938221.1431489. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.88K.

Histórico de preços de BOOPI (BOOPI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de BOOPI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de BOOPI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de BOOPI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de BOOPI em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.43%
30 dias$ 0-75.44%
60 dias$ 0-89.39%
90 dias$ 0--

O que é BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BOOPI (BOOPI)

Site oficial

Previsão de preço do BOOPI (em USD)

Quanto valerá BOOPI (BOOPI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BOOPI (BOOPI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BOOPI.

Confira a previsão de preço de BOOPI agora!

BOOPI para moedas locais

Tokenomics de BOOPI (BOOPI)

Compreender a tokenomics de BOOPI (BOOPI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOOPI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BOOPI (BOOPI)

Quanto vale hoje o BOOPI (BOOPI)?
O preço ao vivo de BOOPI em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BOOPI para USD?
O preço atual de BOOPI para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de BOOPI?
A capitalização de mercado de BOOPI é $ 37.59K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BOOPI?
O fornecimento circulante de BOOPI é de 947.57M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOOPI?
BOOPI atingiu um preço máximo histórico de 0.0011365 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOOPI?
BOOPI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de BOOPI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOOPI é -- USD.
BOOPI vai subir ainda este ano?
BOOPI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOOPI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o BOOPI (BOOPI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

