Informações de preço de Bookie AI (BOOKIE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.77% Alteração de Preço (1D) +39.68% Variação de Preço (7d) +12.13% Variação de Preço (7d) +12.13%

O preço em tempo real de Bookie AI (BOOKIE) é --. Nas últimas 24 horas, BOOKIE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOOKIE é $ 0.00697224, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOOKIE variou -0.77% na última hora, +39.68% nas últimas 24 horas e +12.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bookie AI (BOOKIE)

Capitalização de mercado $ 323.43K$ 323.43K $ 323.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 444.99K$ 444.99K $ 444.99K Fornecimento Circulante 726.83M 726.83M 726.83M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bookie AI é $ 323.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOOKIE é 726.83M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 444.99K.